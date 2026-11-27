Intervistato da TMW, Claudio Pasqualin ha commentato i risultati ottenuti dalle squadre italiane nelle due giornate di Champions
VIDEO FCIN1908 / Inter, Carlos Augusto in sede per il rinnovo: l'abbraccio con l'agente
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiIntervistato da TMW, Claudio Pasqualin ha commentato i risultati ottenuti dalle squadre italiane nelle due giornate di Champions League:
Che squadre ha visto in Champions?
"Ho visto un Napoli tenere bene il campo e un Como con la giusta convinzione nei propri mezzi. Mentre l'Inter ha visto contro lo Stoccarda, una vittoria poco esaltante sul piano del gioco, sbloccata da un rigore provvidenziale. E poi Lautaro quando entra è una sentenza".
(Fonte: TMW)
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