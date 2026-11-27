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Intervistato da TMW, Claudio Pasqualin ha commentato i risultati ottenuti dalle squadre italiane nelle due giornate di Champions League:

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Che squadre ha visto in Champions?

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"Ho visto un Napoli tenere bene il campo e un Como con la giusta convinzione nei propri mezzi. Mentre l'Inter ha visto contro lo Stoccarda, una vittoria poco esaltante sul piano del gioco, sbloccata da un rigore provvidenziale. E poi Lautaro quando entra è una sentenza".

(Fonte: TMW)