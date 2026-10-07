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Dal futuro di Simone Inzaghi a quello di Francesco Acerbi, più tanti altri retroscena di mercato. Ecco le dichiarazioni rilasciate a Sport Mediaset da Federico Pastorello:

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"Simone Inzaghi? Un anno di esperienza gli è servito tanto. A fine anno si tireranno le somme, bisogna vedere anche cosa vuole fare il club. Ogni estate lo chiamano 4-5 club, anche la scorsa estate ha ricevuto delle chiamate, anche dall'Italia. Ma non c'è stato nemmeno bisogno di approcciare, visto che il suo desiderio era rimanere in Arabia. Acerbi? Ha tanta voglia di rientrare ma dobbiamo scegliere il percorso giusto, visto che un giocatore così non può rientrare in un contesto che non sia all'altezza della sua bravura, della sua capacità e del suo nome. Il focus è la Serie A".

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"Palmisani? La Juventus lo ha già approcciato in estate, ma anche altri club, anche esteri e dalla Premier League. C'era l'opportunità di prenderlo per fargli fare il secondo dietro Vicario, ma quando hai un ragazzo così giovane bisogna farlo giocare. Di certo la Juventus resta nel pool delle opportunità, vedremo se confermeranno l'interesse. Meret? Daremo apertura per vedere opportunità che ci saranno, ma non escludo che possa rimanere a Napoli, se il club vorrà, visto quanto è legato alla piazza".

(Fonte: Sport Mediaset)