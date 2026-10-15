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Intervistato da TMW, Federico Pastorello, agente che ha curato il passaggio di Simone Inzaghi dall'Inter all'Al Hilal due estati fa, ha parlato così del possibile ritorno in Serie A del tecnico.

“Intanto conoscere una nuova cultura e un nuovo calcio ti arricchisce sempre, senza dimenticare l’aspetto economico. Se un’offerta ti porta a essere l’allenatore più pagato al mondo non è che puoi fregartene… Il suo contratto è in scadenza, l’obiettivo è portare a casa più trofei possibili e poi a fine anno si prenderanno le decisioni”.