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Simone Inzaghi lascerà l'Al-Hilal a fine stagione? Non secondo Federico Pastorello. L'agente dell'ex allenatore dell'Inter, ai microfoni di WinWin.com, ha voluto smentisce le voci che vorrebbero il suo assistito di nuovo in Europa alla scadenza del suo contratto, attualmente fissata al 30 giugno 2027: "Non è vero. Non è stata presa alcuna decisione riguardo al futuro di Inzaghi. L'Al-Hilal non ci ha parlato di un eventuale prolungamento del contratto: al momento, l'attenzione è rivolta esclusivamente alla stagione in corso".

Getty Images

Inzaghi è arrivato all'Al-Hilal nel giugno del 2025, subentrando al portoghese Jorge Jesus e dopo aver guidato l'Inter per quattro stagioni. Nel suo primo anno sulla panchina del club saudita ha conquistato solo la Coppa del Re, bottino che non ha soddisfatto completamente i tifosi. Fin qui Inzaghi ha allenato l'Al-Hilal in 69 partite considerando tutte le competizioni, registrando 53 vittorie, 12 pareggi e appena 4 sconfitte.