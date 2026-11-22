Al termine della sfida tra Atalanta e Inter, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, spazio alle parole dei protagonisti ai microfoni di Inter TV. I calciatori nerazzurri analizzano la prestazione della squadra di Cristian Chivu, soffermandosi sugli episodi più significativi dell'incontro, sulle difficoltà affrontate e sugli aspetti da cui ripartire in vista dei prossimi impegni stagionali. Questo il commento di Pavard rilasciato nel post partita ai microfoni di InterTV: "Siamo arrabbiati e delusi e il rammarico è grandissimo e già da meroledi lavoreremo molto per riscattarci. Da cosa dobbiamo ripartire? daremo tutto per vincere, giocheremo davanti ai nostri tifosi e faremo il massimo"