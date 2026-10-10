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Benjamin Pavard, difensore dell'Inter, intervistato da DAZN, ha parlato così dopo la vittoria contro il Parma a San Siro: "Abbiamo lavorato molto sull'approccio: siamo sempre riusciti a rimontare ma oggi abbiamo fatto una grande partita senza concedere e avendo anche tante occasioni.

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Sono molto contento di essere tornato qui: è successo quello che è successo, ma volevo tornare. Nella preparazione ho dato il 100% e risposto presente al mister quando mi ha chiamato. L'importante è l'Inter, vincere partite e trofei: sono felice di essere qui, mia moglie e mia figlia anche. Sono molto felice di essere a Milano".