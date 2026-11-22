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Ai microfoni di DAZN, Benjamin Pavard ha analizzato così quanto accaduto a Bergamo tra Atalanta e Inter:

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"Dobbiamo già pensare allo Stoccarda. Da difensore, sono deluso e arrabbiato per i gol subiti, ne stiamo prendendo troppi. Dobbiamo lavorare ancor più forte per evitare queste prestazioni in fase difensiva. Siamo dispiaciuti per i tifosi che sono venuti qui a sostenerci. Rispetto al Como è un passo indietro".

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"Bisogna rialzare subito la testa, perché fra 3 giorni c'è un'altra partita. E' inammissibile prendere questi gol dopo essere stati in vantaggio".

(Fonte: DAZN)