Ai microfoni di DAZN, Benjamin Pavard ha analizzato così quanto accaduto a Bergamo tra Atalanta e Inter
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Ai microfoni di DAZN, Benjamin Pavard ha analizzato così quanto accaduto a Bergamo tra Atalanta e Inter:
"Dobbiamo già pensare allo Stoccarda. Da difensore, sono deluso e arrabbiato per i gol subiti, ne stiamo prendendo troppi. Dobbiamo lavorare ancor più forte per evitare queste prestazioni in fase difensiva. Siamo dispiaciuti per i tifosi che sono venuti qui a sostenerci. Rispetto al Como è un passo indietro".
"Bisogna rialzare subito la testa, perché fra 3 giorni c'è un'altra partita. E' inammissibile prendere questi gol dopo essere stati in vantaggio".
(Fonte: DAZN)
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