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Intervistato nel matchday della gara contro lo Stoccarda, il difensore dell'Inter Benjamin Pavard ha parlato dei suoi idoli e anche del suo compagno di squadra, Marcus Thuram:

Ho iniziato a giocare a Jeumont, nel nord della Francia, il paese in cui sono cresciuto. Qui ho segnato anche i miei primi golHo sempre pensato che sarei diventato un calciatore, fin da quando sono nato. Da piccolo ammiravo Zinedine Zidane, è stato il mio primo modello. L'avversario più forte che ho affrontato? Marcus Thuram, prima in Bundesliga e ora ogni giorno in allenamento

Ricordo il mio esordio da professionista: avevo solo 18 anni e giocavo con il Lille, la mia squadra del cuore. Sugli spalti c'era tutta la mia famiglia: è stata davvero una giornata speciale per me

Getty Images

Una maglia che ho scambiato alla quale sono particolarmente affezionato è quella di David Luiz, mentre la vittoria più importante della mia carriera è stata sicuramente il Mondiale con la Francia nel 2018. La qualità che mi ha aiutato di più in carriera? La generosità in campo

“Il mio giocatore preferito della storia dell'Inter è senza dubbio Javier Zanetti per ciò che rappresenta. Questo è un Club speciale, l'ho capito fin da subito: l'amore dei tifosi fa la differenza, così come la storia incredibile dell'Inter e i tantissimi trofei vinti”