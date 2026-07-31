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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il difensore del Milan ha parlato degli obiettivi per la prossima stagione coi rossoneri

Nel 2025-26 avete perso troppi punti contro le squadre medio-piccole e alla fine lo avete pagato a caro prezzo. Ha capito perché è successo?

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"Penso che sia stata soprattutto una questione mentale. Contro le medio-piccole non abbiamo giocato con la stessa mentalità che avevamo per esempio nei derby o nelle grandi sfide. Nei match in cui eravamo favoriti, ci è mancata quella fame di conquistare i tre punti che abbiamo avuto invece nei big match. Non è possibile battere l’Inter, il Napoli e le altre squadre nelle prime cinque o sei posizioni della classifica e poi perdere contro avversarie con le quali sulla carta avremmo dovuto vincere. Per questo credo che sia stato soprattutto un problema di testa. Non vedo altre possibili spiegazioni".

Qual è il suo sogno per questa stagione?

"Il sogno? Per me è semplice... Sogno di vincere lo scudetto".