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Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, a margine della dodicesima edizione del Premio "Giuseppe Colalucci" ha voluto aggiornare sul suo stato di forma, soffermandosi sul positivo inizio di stagione dei giallorossi: "Sono finalmente tornato a disposizione, questa sosta è stata perfetta, ho potuto allenarmi e spingere. Sono carico per questa ripartenza. Sono passate solo 5 partite, ma i ragazzi sono stati eccezionali, fantastici: già dagli allenamenti vedevo che il livello era alto.

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Secondo me ci meritiamo questa ondata di entusiasmo che stiamo avendo: i tifosi devono sempre sognare. Dobbiamo continuare così, sperando che duri a lungo, per poi fissare obiettivi più concreti verso fine marzo. Chi vince tra Como e Roma sarà l'anti-Inter? È davvero troppo presto per dirlo, siamo solo all'inizio. Ripartiamo dopo una sosta molto lunga e insolita per noi, dato che non giocavamo da tre settimane".