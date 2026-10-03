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Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Mateo Pellegrino, attaccante della Fiorentina, ha parlato così della sua ammirazione per Lautaro Martinez.

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"Per me sì è il più forte della Serie A. Non solo lo ha dimostrato nell'Inter, ma anche in nazionale e per tanto tempo, dimostra la sua volta di lottare per tanti anni. In poco tempo è diventato il capitano dell'Inter. La top 3 in Italia? Lautaro sicuramente, poi è difficile, devo pensarci".