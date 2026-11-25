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Cristian Chivu per il momento il tema l'ha dribblato come neanche avrebbe saputo fare in campo. Della possibilità di intervenire sul mercato a gennaio il tecnico nerazzurro ha preferito non parlare, approfittando della domanda in conferenza stampa ieri alla vigilia di Inter-Stoccarda solo per sottolineare la grande fiducia nei confronti del gruppo che già allena. Ma c'è un tema specifico che stimola la fantasia dei tifosi sul mercato: l'eventuale nuovo innesto in attacco.

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Un tema tornato di stretta attualità in virtù delle diverse contingenze che stanno limitando le scelte di Cristian Chivu. "Sarebbe stata utile una quinta punta, tenuto conto anche dello stop di Bonny? In verità, poteva arrivare se fosse partito Stankovic, settimo centrocampista in rosa. Se ne riparlerà a gennaio? Al momento, l’Inter esclude interventi. E anche Chivu è rimasto coperto sul tema", sottolinea il Corriere dello Sport.