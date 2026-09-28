Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato da TMW, Giorgio Perinetti ha toccato vari temi caldi, dalla difficile situazione della Nazionale alla lotta al vertice del campionato:

Mediaset

"Si erano create delle aspettative per dare un po' di slancio, ma la prima partita è stata contro un Belgio che ha maggiore qualità. Una qualità che viene allenata fin dalle giovanili, certamente bisogna ripartire dal basso se si vogliono ottenere risultati nel lungo termine".

Dal basso in che senso direttore?

"Cambiando i criteri di formazione del settore giovanile. Mancini fa quel che può, ha fatto bene in passato e può fare bene anche adesso. Ma ha più potenzialità Zola per cambiare qualcosa nel futuro piuttosto che Mancini".

Getty Images

Serie A: chi l'anti Inter?

"Oltre al Napoli che pensavamo potesse essere l'avversario principale dell'Inter, si sta imponendo anche la Roma con risultati e gioco. Per la prima volta però c'è un'interruzione di campionato di tre settimane, anche le soste più breve portano delle novità. Sarà interessante vedere cosa accadrà dopo ventuno giorni".

(Fonte: TMW)