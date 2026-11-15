Intervistato da Tuttosport, Diego Perotti, ex trequartista della Roma, ha parlato anche della lotta scudetto
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Intervistato da Tuttosport, Diego Perotti, ex trequartista della Roma, ha parlato anche della lotta scudetto e delle possibilità che i giallorossi possano insidiare l'Inter nello scontro al vertice:
A proposito dei suoi due connazionali Dybala e Soulé: questa RomArgentina può conquistare lo scudetto?I giallorossi stanno andando molto bene. Paulo e Mati fanno la differenza con le loro giocate: sono due grandissimi calciatori. L’inizio di campionato della Roma è stato pazzesco: sono ancora imbattuti e giocano alla grande. Per questo sono fiducioso sul fatto che possano farcela a vincere il campionato e penso che diranno la loro anche in Champions».
Il vero segreto dei giallorossi è il suo ex maestro Gasperini?Sì, assolutamente. Il mister è fantastico ed è un valore aggiunto per le squadre che allena».
In cosa è speciale Gasp?Per la tenuta fisica, direi: ci tiene molto ad alzare il livello di intensità e corsa della squadra attraverso il grande lavoro negli allenamenti. Sessioni dure e davvero toste, ma i frutti poi si vedono durante la stagione. Non a caso i suoi giocatori corrono tutti forte per 95 minuti».
(Fonte: Tuttosport)
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