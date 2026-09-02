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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Francesco Piantanida ha commentato la vittoria della Roma ieri a Lecce, indicando i giallorossi come principali antagonisti all'Inter nella lotta scudetto:

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La Roma segna altri 4 gol al Lecce, con un Malen straripante. I giallorossi sono l'antagonista dell'Inter?

"Lo è per un motivo: Mora, Molina, Balerdi, Castro e Koulierakis erano tutti in panchina. Ieri ha vinto la vecchia Roma, che nel frattempo è diventata gasperiniana. Gasperini ha fatto un grande lavoro, trasformando la squadra nel corso della passata stagione. Ora a livello di rosa i giallorossi possono competere con i nerazzurri, anche banalmente a livello numerico".

(Fonte: TMW Radio)