Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Francesco Piantanida ha commentato la vittoria della Roma ieri a Lecce
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Francesco Piantanida ha commentato la vittoria della Roma ieri a Lecce, indicando i giallorossi come principali antagonisti all'Inter nella lotta scudetto:
La Roma segna altri 4 gol al Lecce, con un Malen straripante. I giallorossi sono l'antagonista dell'Inter?"Lo è per un motivo: Mora, Molina, Balerdi, Castro e Koulierakis erano tutti in panchina. Ieri ha vinto la vecchia Roma, che nel frattempo è diventata gasperiniana. Gasperini ha fatto un grande lavoro, trasformando la squadra nel corso della passata stagione. Ora a livello di rosa i giallorossi possono competere con i nerazzurri, anche banalmente a livello numerico".
(Fonte: TMW Radio)
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