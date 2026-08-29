Il giornalista Marco Piccari ha commentato i sorteggi di Champions League che hanno viste protagoniste anche le squadre italiane

Marco Macca
FC Internazionale Training Session

VIDEO / Inter, primo allenamento per Jones: l'inglese al lavoro ad Appiano

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Lautaro Thuram
Getty Images

Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Marco Piccari ha commentato i sorteggi di Champions League che hanno viste protagoniste anche le squadre italiane:

dimarco champions (2)
Getty Images

"L'Inter può fare sin da subito un percorso importante e anche il Napoli ha esperienza e qualità. La Roma invece ha delle partite più difficili delle altre, mentre il Como deve giocare con entusiasmo, prenderanno ciò che verrà".

(Fonte: TMW Radio)

Inter Chivu

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti