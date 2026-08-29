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Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Marco Piccari ha commentato i sorteggi di Champions League che hanno viste protagoniste anche le squadre italiane:

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"L'Inter può fare sin da subito un percorso importante e anche il Napoli ha esperienza e qualità. La Roma invece ha delle partite più difficili delle altre, mentre il Como deve giocare con entusiasmo, prenderanno ciò che verrà".

(Fonte: TMW Radio)