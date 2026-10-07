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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha toccato alcuni temi caldi a pochi giorni dal ritorno del campionato dopo la sosta nazionali:

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Sul marasma legato a Malagò?

"Siamo un paese dove ci sono sempre conflitti personali e non si mettono mai al primo posto le cose importanti da fare. Questa manfrina del resto si porterà via altro tempo che sarebbe servito per attuare dei cambiamenti. La conclusione, che alla fine ha fatto ridere tutti, almeno mi sembra un po' di buonsenso. Anche per Gravina del resto non c'erano quei requisiti, ma stavolta a quanto pare c'erano dei contrasti differenti. Quel teatrino di ieri ha rappresentato appieno il nostro paese e devo dire che in generale l'invasione politica di Abodi mi ha veramente colpito in negativo".

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Che temi ci restituirà il ritorno della Serie A?

"Serve un'accelerazione di Juventus e Milan, mentre il Napoli ha problemi di infortuni. La Lazio andrà valutata per capire se potrà rimanere in alto, mentre Como-Roma ci farà capire chi potrà essere l'anti-Inter".

(Fonte: TMW Radio)