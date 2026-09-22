Per la maxi sosta per le nazionali, Cristian Chivu ha deciso di concedere otto giorni di riposo ai giocatori non convocati. Spence, Calhanoglu e Stones sono tra i giocatori che hanno usufruito di un giorno di vacanza, ma che seguiranno anche un programma di allenamento individuale.

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La decisione di Chivu è stata analizzata da Vincenzo Pincolini, preparatore atletico con esperienza al Milan e in diverse nazionali giovanili italiane. Pincolini, attualmente preparatore atletico della nazionale lettone, ritiene che il periodo di riposo possa avere effetti importanti per i giocatori che rimangono nel club.

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"I giocatori che non vengono convocati in nazionale possono avere un vantaggio significativo, perché hanno tempo per fare cose che non sono più possibili durante l'estate, a causa del calendario. Possono rimettersi in forma e lavorare sugli infortuni. L'Inter ha fatto bene a concedere loro una pausa così lunga. Non solo permette loro di riposare, ma li rende anche più responsabili", ha dichiarato Pincolini alla Gazzetta dello Sport.