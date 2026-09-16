Ciro Immobile è il nuovo capo delegazione dell'Under16. Ha lasciato il calcio giocato da poco tempo e per lui si sono aperte le porte delle giovanili della Nazionale. Di quello e della Nazionale maggiore ha parlato ai microfoni di Skysport l'ex attaccante.

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Queste le sue parole: «Quello che conta è il senso di appartenenza per la Nazionale italiana, anche se giochi all'estero. Abbiamo ricordi davvero incredibili qui a Coverciano, mille momenti vissuti insieme, sono momenti che ti porti dentro per sempre. Ci sono scenari importanti per l'Italia: vedo un futuro impegnativo, ma interessante. I giovani? Pio Esposito? Su di lui avevo puntato già ai tempi dello Spezia e non mi sono sbagliato. Soprattutto come ragazzo, per come ne parlano qui. Viene dalle giovanili, lo conoscono tutti, è un ragazzo serio. Ma in campo si vede da quello che fa. È un ragazzo eccezionale, sono convinto abbia margini di crescita importanti. Parlavo con Baldini e anche con Mancini: sono tutti carichissimi perché l'Under21 ha una gara importante. Devo dire che vedendo le due squadre non sono preoccupato, tra Under21 e Nazionale maggiore».

(Fonte: Skysport24)