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Intervistato da Sportmediaset, l'ex centrocampista di Inter, Udinese e Roma Marcelo Pizarro ha parlato della squadra di Chivu e della lotta scudetto:

Crescere in Europa? Credo che sia il grande obiettivo quest'anno di Chivu e della squadra nerazzurra. Il Real Madrid ovviamente fa testo, diciamo fino a un certo punto. Pensi che questo gap sia possibile da colmare? Ma secondo me sì, soprattutto che a livello fisico, se vai in Europa, sappiamo che è un campionato completamente diverso, un campionato duro, tosto. Però secondo me l'Inter è una rosa molto attrezzata e che negli ultimi anni ha fatto vedere la sua forza, perché poi negli ultimi anni è diventata molto molto forte. E credo che quest'anno sia molto importante a livello europeo, quello sì. Io me lo auguro per Cristian, perché lo conosco e conosco tanta gente dell'Inter. Quindi io comunque della partita che han fatto al Bernabeu credo che tutto sommato molto soddisfatto la gente dell'Inter.

Roma

"Siamo ottimisti per questo campionato, perché sicuramente è salito un po' di qualità. La Roma può essere una contendente credibile per lo scudetto rispetto all'Inter? Beh, io mi fido del nostro allenatore e poi in queste ultime uscite ci ha fatto vedere una squadra seria, una squadra che vuole lottare, una squadra che mi sembra completa, quindi siamo soddisfatti Dopo sette anni che mancava, andare a Istanbul su quel campo non è semplice, quindi bisogna curare quei dieci-dodici minuti che abbiamo sofferto anche con l'Atalanta e sicuramente diventerà ancora più sicura di sé.