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Ai microfoni di TMW Radio, Fausto Pizzi, ex calciatore dell'Inter, ha fatto il punto sull'Inter alla vigilia del rientro in campionato dei nerazzurri a San Siro contro il Parma:

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Inter, possono far male tutti questi paragoni per Pio Esposito?

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"Sono i media che li fanno. Ovvio che lui li ascolta, un accostamento a un grande giocatore fa sempre piacere. A fine carriera parleremo di Pio Esposito e sarà accostato a un giovane emergente. Lui nel settore giovanile ha fatto sempre parlare di sé, chi lo aveva sapeva che aveva qualcosa di speciale. Spicca la maturità nel gioco. Vieri è esploso più tardi, lui invece ha avuto un grande impatto subito. Gioca senza paura, siamo davanti a qualcosa d'importante. Ha una concorrenza incredibile ma le partite sono tante e avrà i suoi spazi".

(Fonte: TMW Radio)