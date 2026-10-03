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Miralem Pjanic, ex centrocampista bosniaco con un passato in Serie A con le maglie di Roma e Juventus, ha parlato in occasione del Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento: "Se la Roma può vincere lo scudetto? Assolutamente sì. L'ho seguita in tutte le partite, è un piacere guardarli, accendi la tv per guardarli. Fisicamente stanno bene e se davanti Dybala non ha problemi atletici, con Malen e quello che sta facendo beh, possono veramente andare a riportare a Roma uno scudetto. In questo momento è la squadra che lo merita di più".

Nainggolan faceva discutere, ma era davvero forte.

"Lui era così, se non fosse stato lui stesso non avrebbe reso in campo. Ed è un peccato perché è stato davvero impressionante e poteva fare molto di più. Viveva la sua vita come la intendeva lui, è vero, ma per la squadra dava tutto e contavi su di lui. Non ti lasciava mai nei guai, in campo. Anche i miei difetti con lui vicino scomparivano. Radja è stato veramente forte, gli voglio bene, avevamo un legame forte. In quella squadra c'era un gruppo forte, con ragazzi straordinari, che però in quel periodo ha trovato una Juve più forte".

La Juve può lottare per lo scudetto?

"Per il titolo è un po' presto per parlarne per la Juve. Vedendo la stagione scorsa non puoi avere l'ambizione di essere fra le favorite. L'Inter è favorita, la Roma deve avere continuità con Gasperini, le sue squadre volano. Non si può realmente quest'anno parlare di scudetto, ma di rientrare in Champions".