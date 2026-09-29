Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

A commentare la vittoria preziosa dell'Italia di Mancini contro la Turchia in Nations League è intervenuto, ai microfoni di TMW Radio, Sandro Pochesci. Ecco le sue dichiarazioni:

Getty Images

"Si è vista la mano di Mancini. Ok, si è vinto con la Turchia, ma era una vita che non faceva una prestazione del genere la Nazionale. Non riusciamo più a goderci una partita giocata bene. Ci fosse stato il City o il Barcellona lì, avremmo lodato l'allenatore. Non mi ricordo Nazionali giocare così bene, ieri sera hanno giocato bene. Era un insieme di ragazzi che avevano voglia, parecchi debuttanti, che hanno dimostrato a Mancini che si possono mettere da parte anche dei senatori".

Getty Images

"Vedendo l'ultima formazione, credo che ci siano troppe punte centrali e pochi esterni che puntano l'uomo. Credo debba avere il coraggio di fare un rombo di centrocampo e due punte centrali. Non abbiamo gli esterni per il 4-3-3. Se gioca con un trequartista come Raspadori e due punte centrali, possiamo fare bene".

(Fonte: TMW Radio)