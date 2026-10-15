Ospite di TMW Radio, Paolo Poggi, ex attaccante, ha commentato il difficilissimo turno di Champions League
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Ospite di TMW Radio, Paolo Poggi, ex attaccante, ha commentato il difficilissimo turno di Champions League per le squadre italiane:
Fra le quattro sconfitte delle italiane qual è stata la peggiore?"Quella dell'Inter, che è stata anche quella più inaspettata. Non voglio dire che sia stata imbarazzante, ma l'Inter è la nostra migliore squadra e ha subìto in maniera esagerata. Con gli anni in Italia abbiamo perso dei giocatori con alcune caratteristiche e avremo bisogno di tempo per risollevarci. Non dobbiamo pensare che possa bastare prendere due o tre calciatori per cambiare le cose, ma bensì servirebbe uno sviluppo molto più radicato".
Lautaro si è infortunato e ritornerà fra più di un mese. Quanto peserà per l'Inter?"L'Inter ha delle alternative valide, ma Lautaro è Lautaro. Non penso subiranno ripercussioni in campionato, ma in Europa le cose saranno differenti. Anche con il Brugge due dei tre gol li ha fatti lui".
(Fonte: TMW Radio)
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