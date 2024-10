L'esterno del Napoli ha spiegato le differenze rispetto a quando conobbe il suo attuale tecnico durante la sua esperienza in nerazzurro

Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro l'Empoli. L'ex Inter ha commentato le parole di Antonio Conte, tecnico con cui aveva lavorato per mezza stagione in nerazzurro con scarse fortune: "Il mister dice che mi ha trovato migliorato? Quando ho lavorato col mister all'Inter facevo un altro ruolo rispetto a quello che voleva.