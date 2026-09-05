Tutto pronto per Inter-Napoli, big-match della terza giornata di Serie A: ecco le parole di Politano ai microfoni di Dazn
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Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter-Napoli, Matteo Politano ha parlato così del match di San Siro:
"Al mister e anche a noi non piace perdere, è stata una brutta settimana, possiamo rifarci alla grande in questo big-match"
Se vogliamo dedicargli questa partita a McTominay?
"Spiace per Scott, per noi è fondamentale, oggi ci sono Kevin e Antonio, cercheremo di vincere anche per lui, dispiace non averlo"
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