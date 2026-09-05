VIDEO FCIN1908 / Inter, Chivu si ferma con i tifosi: selfie e autografi

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter-Napoli, Matteo Politano ha parlato così del match di San Siro:

"Al mister e anche a noi non piace perdere, è stata una brutta settimana, possiamo rifarci alla grande in questo big-match"

Se vogliamo dedicargli questa partita a McTominay?

"Spiace per Scott, per noi è fondamentale, oggi ci sono Kevin e Antonio, cercheremo di vincere anche per lui, dispiace non averlo"