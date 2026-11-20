Intervistato da Tuttosport, Cesare Prandelli, ex commissario tecnico dell'Italia, ha parlato anche di Inter e di Pio Esposito
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Intervistato da Tuttosport, Cesare Prandelli, ex commissario tecnico dell'Italia, ha parlato anche di Inter e di Pio Esposito. Queste le sue parole:
Pio Esposito sembra avere caratteristiche che mancavano da tempo al calcio italiano.«Con lui finalmente ritroviamo un attaccante giovane che ha caratteristiche da grande bomber dâ€™area. Non ne vedevamo da tempo di giocatori cosÃ¬. Mi ricorda Luca Toni: lui migliorava ogni anno e devo dire che anche Esposito lo vedo sempre piÃ¹ maturoÂ».
Ãˆ sorprendente che sia il centravanti della Nazionale, ma non ancora un titolare dellâ€™Inter?«Ãˆ paradossale che il titolare della nostra Nazionale non sia una prima scelta allâ€™Inter, ma questa precarietÃ nel club non potrÃ che fargli bene. Maturare alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram Ã¨ un privilegioÂ».
In Serie A chi vede attualmente davanti a tutte nella corsa al vertice?«Davanti a tutti secondo me ci sono solo due squadre: Inter e Roma. Ci aggiungo idealmente il Como perchÃ© ha una continuitÃ di gioco, ha una soliditÃ e non deve vincere per forzaÂ».
(Fonte: Tuttosport)
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