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Intervistato da Tuttosport, Cesare Prandelli, ex commissario tecnico dell'Italia, ha parlato anche di Inter e di Pio Esposito. Queste le sue parole:

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Pio Esposito sembra avere caratteristiche che mancavano da tempo al calcio italiano.

Ãˆ sorprendente che sia il centravanti della Nazionale, ma non ancora un titolare dellâ€™Inter?

«Con lui finalmente ritroviamo un attaccante giovane che ha caratteristiche da grande bomber dâ€™area. Non ne vedevamo da tempo di giocatori cosÃ¬. Mi ricorda Luca Toni: lui migliorava ogni anno e devo dire che anche Esposito lo vedo sempre piÃ¹ maturoÂ».«Ãˆ paradossale che il titolare della nostra Nazionale non sia una prima scelta allâ€™Inter, ma questa precarietÃ nel club non potrÃ che fargli bene. Maturare alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram Ã¨ un privilegioÂ».

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In Serie A chi vede attualmente davanti a tutte nella corsa al vertice?

«Davanti a tutti secondo me ci sono solo due squadre: Inter e Roma. Ci aggiungo idealmente il Como perchÃ© ha una continuitÃ di gioco, ha una soliditÃ e non deve vincere per forzaÂ».

(Fonte: Tuttosport)