Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, in un'intervista a Libero ha parlato della sua esperienza alla guida del Grifone e ha anche dato i voti agli uomini di calcio che ha incrociato nel corso della sua vita e ha parlato di affari sfumati e inseguiti.

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Se è vero che nel 2010 avevamo preso Lewandowki? Nel 2010, quando aveva 21 anni. Era tutto fatto e aveva sostenuto già le visite mediche. L’affare è sfumato per le commissioni non pattuite richieste dagli agenti. Altri nomi famosi vicini al Grifone? Cassano. Nel 2017, dopo aver lasciato laSamp, viene nel mio ufficio e dice: “Vorrei venire al Genoa”. Lo ringrazio, ma gli spiego che la tifoseria non gradirebbe. Con Neymar, invece... Nel dicembre 2011 vado in Brasile per incontrare suo padre e trattare l’acquisto, ma un procuratore mi convince a puntare su un altro che definisce “molto, ma molto più forte”. Gli do retta e mi piglio una fregatura. Chi è? Zé Eduardo, nove presenze e zero gol da noi. Un bidone. Che poi io cerco di rifilare alMilan in prestito, ma Allegri lo rimanda indietro subito».

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I voti ai colleghi

"Andrea Agnelli, persona perbene. Voto 8. Berlusconi. Era anche un po’ allenatore: ad Arcore aveva una lavagna con i nomi dei giocatori. Merita 10. Cairo? Gli do 3 ed è già troppo: mi è mancato spesso di parola. De Laurentiis? È uno spocchioso e gli do 4. Non ci andrei mai a cena. Però per i risultati ottenuti merita un 10. Galliani? È un amico: 9. Gaucci. Perché ride così? Dieci per simpatia. Un giorno mi invita nel suo castello a Perugia per trattare un giocatore. Mangiamo, beviamo e alle due di notte arriva la proposta pazza: “Andiamo a caccia di cinghiali”. Eravamo senza armi e cercavamo di investire quei poveri animali. Immaginatevi la scena: io alla guida della jeep, a piena velocità tra i campi, con i telefoni che a ogni buca volano da una parte all’altra della macchina, e Gaucci spaparanzato al mio fianco che, con il suo vocione, urla: “Eccoloooo, ammazzaloooo, ammazzaloooo!”. E lei? Mi facevano tenerezza e non avevo il coraggio di prenderli: li evitavo apposta. E Gaucci urlava ancora più forte: “Enrico, ma che fai? L’hai mancato! Accelera, accelera”. Mai riso così tanto in vita mia. Lotito? Voto 6: si è dimenticato delle battaglie fatte insieme e della nostra amicizia. Moggi? Un simpatico paraculo, è stato il manager più bravo: gli do 7. Zamparini? 7.5, il nostro calcio lo ha maltrattato", ha raccontato.

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E c'è l'aneddoto con Moratti

Preziosi ha detto: «Voto 9, un gentiluomo. Un giorno, a pranzo con lui e Mourinho, scommetto 5 milioni che Milito, alla prima stagione all’Inter, avrebbe fatto più di 12 gol. Poi ne ha realizzati 30, ma i 5 milioni non li ho ancora visti». In compenso l'Inter con i gol di Milito ha visto il Triplete. Ah, se l'ha visto.

(Fonte: Libero)