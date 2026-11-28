Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha voluto raccontare un particolare aneddoto che riguarda Massimo Moratti, ai tempi proprietario dell'Inter: "Con lui ho sempre avuto un rapporto di grande cordialità: un gentiluomo con cui trattare era un piacere anche perché poi si arrendeva sempre, una persona perbene, non speculava mai. Però mi deve ancora 5 milioni di euro…".

In che senso?

"Milito e Thiago Motta hanno fatto vincere il Triplete all'Inter! Quell'anno Moratti ed io facemmo una scommessa: lui ripeteva che per il Principe "giocare a Milano non sarebbe stato come a Genova" e che sarebbe stato difficile che raggiungesse anche solo 10 gol. Gli risposi che se ne avesse fatti una dozzina mi avrebbe pagato altri 5 milioni… e ne segnò 30. Lui accettò, però poi non ne parlammo più. Un giorno sistemeremo i conti".

Getty Images

M&M's, Milito e Motta, la fortuna dell'Inter. Ma non l'unico affare tra Genoa ed Inter.

"Nella stessa operazione c'erano pure Bonucci e Ranocchia. Gasperini mi ha sempre rimproverato le loro cessioni, era molto arrabbiato con me perché già all'epoca li considerava due difensori importanti. Ne discutemmo parecchio, anche vivacemente. Gli attaccai il telefono in faccia ma poi ci abbracciammo. C'era troppa stima reciproca per tenersi il muso, ancora oggi mi manda le vecchie fotografie dei derby, del 3-1 con tripletta di Milito, abbiamo un bel rapporto. E oggi sta facendo un campionato straordinario, con una squadra non tanto completa per giustificare questi meravigliosi risultati. La sua mano si vede sempre".

La delusione più grande acquistata dai nerazzurri?

"Il terzo dentro quel maxi-affare: Acquafresca. Più che altro, Acqua-tiepidina… Valutato un'esagerazione, aveva segnato un sacco di gol ma poi aveva smesso all'improvviso. Da noi non si è mai espresso a livelli accettabili, anzi credo si sia ritirato abbastanza presto. Si starà godendo i nostri soldi da qualche parte".

Inter e Genoa si sfideranno due volte in quattro giorni, Chivu e De Rossi contro. Le piacciono?

"L'allenatore nerazzurro sta facendo bene, è già un grandissimo. DDR è giovane, ho avuto qualche perplessità all'inizio ma come sempre bisogna godere di tempo prima di essere giudicati. E io ne ho sempre dato poco. All'inizio non mi piaceva molto il tipo di gioco, nel senso che c'era poca costruzione in avanti".

Pensa che il Genoa possa fare uno scherzetto all'Inter tra campionato e Coppa Italia?

"Nel calcio sappiamo che ogni tanto avvengono dei miracoli o comunque delle cose strane, ma non credo. L'Inter è chiaramente più forte e penso che sarà molto difficile che perda a San Siro. Anche in Coppa Italia, perché è un trofeo che interessa alle grandi squadre. Poi, se succede il miracolo, ben venga. Sarei molto felice per il Genoa".