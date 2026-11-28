La mossa strategica dell'Inter per il futuro: cambiano le cose e arriva il nuovo benchmark

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Ai microfoni di Sky Sport, Ivan Provedel, portiere nerazzurro, ha commentato così la grande vittoria dell'Inter a San Siro per 4-0 contro il Genoa:

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"La cosa più importante era vincere, cercando di essere più solidi possibile. L'abbiamo fatto, pur concedendo due occasioni. La vittoria è frutto della squadra, se lo si fa senza subire gol sono ancora più contento".

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"Sono stato fermo tanto mesi per un intervento alla spalla, dovevo solo fare del mio meglio per stare in questo gruppo. Quando il mister mi chiama in causa, devo farmi trovare pronto".

(Fonte: Sky Sport)