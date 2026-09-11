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L'ex attaccante Roberto Pruzzo ha parlato a margine della presentazione della Viareggio Cup 2027: "In queste prime giornate ho notato che c'è un miglioramento delle squadre a ridosso dell'Inter, che comunque mi sembra che abbia 10 punti di vantaggio. Però poi bisogna saperli anche gestire questi punti e arrivare ad averlo effettivamente in classifica questo vantaggio. La Roma è una delle squadre che può competere per i primi posti. Il Como non è più una sorpresa. E poi ci sono le solite grandi squadre, che al momento sembrano un attimino indietro: parlo di Napoli, Juventus, Milan... Spero di non essermi dimenticato nessuno! Secondo me l'Inter è davanti a tutti".