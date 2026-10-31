Al termine di Milan-Inter, Christian Pulisic e Diego Moreira hanno commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dei due giocatori.

Pulisic: "Per noi questa è una notte importante, abbiamo meritato questa vittoria, ogni giorno lavoriamo duro".

Moreira: "Notte speciale, sono veramente felice per la vittoria, è stata una gara perfetto. Dobbiamo andare avanti, è una cosa molto importante. È la prima volta che in partita segno su punizione, mi ha dato la fiducia Pulisic. Kakà? Rispetto Kakà, contento che abbia visto il gol da vicino".

Pulisic: "Kakà? È un giocatore fantastico"

(Dazn)