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Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria nel derby contro l'Inter: "Abbiamo iniziato molto bene con intensità e fisicità: questa vittoria è molto importante. E' bello fare gol nel derby, ma se vinciamo.

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Scudetto? Per noi sono tre punti molto importanti, ma dobbiamo trovare continuità di vincere tutte le partite. Se me lo aspettavo? Noi giochiamo sempre bene nelle grandi partite, non è una sorpresa: abbiamo fatto le cose bene".