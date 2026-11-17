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Antonio Raimondo è una delle grandi rivelazioni di questa prima parte di stagione: l'attaccante del Frosinone ha già segnato ben 8 gol in campionato (secondo in classifica marcatori, dietro solamente a Varela del Monza), finendo sul taccuino di numerosi top club e guadagnandosi anche le attenzioni della Nazionale, prima di un infortunio che gli ha impedito di mettersi a disposizione del ct Mancini.

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Il classe 2004 ha concesso un'intervista a Repubblica: "La Nazionale? Il mio sogno. Ero pronto, ma l'infortunio alla caviglia mi ha frenato. All'inizio ero incazzato, poi ho trovato la forza di continuare a lavorare, anche nei momenti di preghiera. Questa è la strada che Dio ha scelto per me: tornerò più forte".

In Nations League l'Italia è stata trascinata dalle reti di Pio, ma contro il Belgio non è bastato.

"Ci conosciamo bene, sono felice per i suoi gol. Sarebbe fantastico guidare insieme l'attacco della Nazionale al prossimo Mondiale".