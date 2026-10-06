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Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi, ex calciatore, ha parlato così di Davide Frattesi e del suo passaggio dall'Inter alla Lazio.

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"Si fa condizionare dai giudizi, tutti dicono che è quello che va a fare gol, vedono quello e basta. Ma è un grande pregio. Questo non vuol dire che non sa fare altro, anzi lo sa fare bene, ma in quello eccelle. Il modo di stare in campo dell’Inter non valorizza molto le sue qualità e comunque non gli si è data fiducia nella continuità”.