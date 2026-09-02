Intervenuto a TMW Radio, Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha fatto alcune considerazioni sulla lotta al vertice

Marco Macca
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Intervenuto a TMW Radio, Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha fatto alcune considerazioni sulla lotta al vertice in campionato dopo le prime due giornate:

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È la Roma la vera anti-Inter?

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"E' troppo presto, ha fatto vedere finora un buon gioco, ha giocato contro la Fiorentina che non sta bene, aspettiamo partite diverse. Ho visto la partita col Lecce, a parte i regali della difesa salentina, la Roma era sempre avanti e mi sembra di rivedere la sua Juve Primavera. Se mette in pratica certi meccanismi anche con la Roma, si candida ad essere l'antagonista. E ha ricambi di qualità, fondamentali poi da gennaio in poi".

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(Fonte: TMW Radio)

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