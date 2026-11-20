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Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Sky Sport Unplugged, ha parlato così di Lautaro Martinez e di Marcus Thuram.

"L'avversario più difficile da marcare è Lautaro: magari non è uno che ti fa fare brutta figura come Thuram in velocità che ti lascia sul posto, ma se gli lasci un centimetro in area ti punisce. Io da difensore preferisco fare una brutta figura fuori area e non subire gol che fare una partita perfetta e lasciare un centimetro a un attaccante che ti punisce".