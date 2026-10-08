Matteo Darmian, dopo la fine dell'esperienza all'Inter, è vicino a ripartire dal Bologna. Di lui ha parlato l'ex compagno Andrea Ranocchia
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Matteo Darmian, dopo la fine dell'esperienza all'Inter, è vicino a ripartire dal Bologna. Di lui ha parlato l'ex compagno Andrea Ranocchia al Corriere dello Sport:
"Se ha scelto di continuare è perché sente di avere ancora da dare. Lui è un giocatore forte, da grande squadra. È un grandissimo calciatore".
Dopo tanti anni di carriera come si mantiene la voglia di restare ai massimi livelli?«La motivazione per mantenersi al top è personale, ma se Darmian ha cercato una squadra significa che sente di avere ancora benzina fisica e mentale, e sa di poter dire la sua. Giocatori come lui li vorrei sempre in squadra. Qualità umane: 10 e poi è un calciatore intelligentissimo. Difficilmente sbaglia le partite. Non c'è mai stata una sua brutta prestazione e può anche fare gol».
Nel Bologna di Palladino in che ruolo potrebbe giocare?«Può giocare ovunque in difesa. Che lo schieramento sia a 3 a 5 o a 4 non fa differenza: lui può essere impiegato in tutti i ruoli perché è sempre posizionato bene e concentrato, e anche quando subentra fa la prestazione. Ha giocato tanti anni all'Inter, è cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha giocato nel Manchester United: è uno di altissimo livello».
Può essere un esempio per i giovani del Bologna?«Certo, questo aspetto ha un'ascendente sui compagni e incide sui calciatori più giovani».
L'inserimento in squadra, anche se in ritardo, sarà, dunque, semplice?«Assolutamente sì. Darmian poi ha un modo di porsi da bravissimo ragazzo, ci metterà 1 secondo per integrarsi. Io ne vorrei 11 di Darmian»
(Fonte: Corriere dello Sport)
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