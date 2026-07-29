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Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter e oggi commentatore tv, ai microfoni del Corriere della Sera ha commentato le ultime vicende che hanno riguardato la Nazionale: "Mancini e Ranieri? Due nomi importanti, anche a livello internazionale. Mancio è molto bravo soprattutto nella gestione del gruppo, qualità decisiva in una nazionale. E in azzurro, non a caso, ha già vinto".

Può pesare però a livello di ambiente la «ricca fuga» di Mancini in Arabia Saudita?

"Non credo, alla fine conteranno solo i risultati, nel nostro calcio è così da sempre".

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Battuto in volata Conte...

"Per me Antonio era la soluzione migliore".

Come giudica la parentesi Malagò-Maldini-Leonardo?

"Direi che è stato un macello. Certo, bisogna capire da dentro cosa sia realmente successo, ma di sicuro non abbiamo fatto una bellissima figura, anche oltre i nostri confini. Situazione gestita malissimo. Dei tre, conosco bene solo Leonardo, ragazzo intelligente, preparato. E lui e Maldini erano perfetti per questo ruolo".

Ha condiviso le dimissioni?

"Parlo da osservatore esterno, sia chiaro. Detto questo, per quanto emerso sui media, io avrei fatto proprio come Maldini. Paolo è un uomo "libero", non è legato alle poltrone, e se gli bocci subito la prima decisione...".

Ora tocca a Ranieri programmare...

"Il professionista è di qualità. In ogni modo, Paolo e Leo erano una grande occasione per il nostro calcio".