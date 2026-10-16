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Intervenuto ai microfoni di Flashscore, Andrea Ranocchia ha parlato anche dell'Inter rispondendo alla domanda sullo scudetto e se ci siano squadra che possano contendere il titolo in Italia ai nerazzurri:

Getty Images

"Sulla carta direi di no e, storicamente, negli ultimi anni non ci sono stati veri rivali. Ovviamente nel calcio nulla è mai certo e possono entrare in gioco molte dinamiche imprevedibili. Ad oggi, però, non vedo squadre capaci di arrivare all'ultima giornata lottando con l'Inter per lo Scudetto"

Mancini in Nazionale con Ranieri

"Sono allenatori con una grande esperienza, anche se Ranieri non allena più. Gestire la Nazionale è sempre un compito difficile perché si ha poco tempo per lavorare con i giocatori e molto dipende dal momento specifico della stagione in cui arrivano".

"Mancini ha dimostrato di poter fare un ottimo lavoro e le ultime partite sono state in miglioramento, il che è un buon segnale. Tuttavia, se vogliamo tornare a competere al livello di Francia, Inghilterra, Spagna e Portogallo, serviranno anni di lavoro per ricostruire una solida base di talenti"