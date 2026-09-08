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Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni del Quotidiano Sportivo. Ecco le sue parole verso la gara di oggi contro il Real Madrid.

Che partita sarà a Madrid? «L’Inter deve andare a Madrid per vincere, in una competizione come la Champions è sempre importante partire bene». Quanto può pesare la vittoria ottenuta contro il Napoli? «Molto, soprattutto per il modo in cui è arrivata. Credo che pochissime squadre, trovandosi sotto di due gol, sarebbero riuscite a reagire e a ribaltare una partita di quel livello».

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Il valore del Real Madrid impone grande prudenza.«Certamente, non puoi permetterti distrazioni. L’Inter, però, quest’anno possiede una qualità tecnica che le consente di tenere testa anche alle squadre migliori. A livello di rosa può essere persino più forte rispetto alla passata stagione».

Ci sarà anche l’incrocio tra Chivu e Mourinho.«Sarà un confronto molto affascinante, quasi quello tra l’allievo e il maestro. I tifosi dell’Inter resteranno legati a Mourinho per tutta la vita, ha fatto qualcosa di straordinario e ha scritto una pagina irripetibile della storia del club. Sono convinto, però, che Cristian voglia provare a dargli una lezione sul campo e iniziare a superare il maestro». Aveva già indicato l’Inter come la squadra da battere. Le prime partite hanno rafforzato la sua convinzione? «Assolutamente sì. È una squadra forte, costruita bene e con una rosa ultra-competitiva. La società ha effettuato innesti importanti e, soprattutto, è intervenuta nei ruoli nei quali c’era davvero bisogno di aggiungere qualcosa».

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Quali nuovi acquisti l’hanno convinta maggiormente? «Jones è un giocatore europeo e arriva con una storia importante alle spalle. Conosce questo tipo di partite e può offrire qualità ed esperienza. Stones è forte, abituato ai massimi livelli e cresciuto alla scuola di un grande maestro come Guardiola».

È rimasto particolarmente colpito anche da Spence.

«Secondo me è stato un grande acquisto: sono molto curioso di vedere ciò che riuscirà a fare». Questa Inter può aprire un ciclo destinato a durare? «È già una squadra da battere. Se il club continuerà a costruire questo gruppo inserendo ogni anno gli elementi giusti, l’Inter potrà diventare la formazione di riferimento anche nelle prossime stagioni».