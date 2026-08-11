Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di Telelombardia, è intervenuto sul suo canale Youtube per commentare la notizia del ritorno a Milano di Maignan e Rabiot posticipato di quattro giorni.

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“lo mi chiedo se soprattutto Mike Maignan non si vergogni di questo modo di comportarsi, perché c'è una differenza tra Maignan e Rabiot, Maignan deve molto al Milan e il Milan lo ha lanciato sul palcoscenico internazionale, gli ha dato fiducia quando lui era un portiere ancora semisconosciuto, lo ha fatto arrivare in nazionale, lo ha pagato adeguatamente e ha rinnovato un contratto molto oneroso con scadenza nel 2031. Non solo, Maignan è stato anche fatto capitano del Milan, simbolo del Milan. Ecco il capitano del Milan che scompare, che torna quando cavolo gli pare, che toglie dai suoi social ogni riferimento al Milan. È un capitano indegno e questo va detto, indegno perché dovrebbe avere un minimo di rispetto per quella tifoseria che tanto lo ha amato”.