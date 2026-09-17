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Ai microfoni di TMW Radio, Fabio Ravezzani ha commentato il complicato momento del Milan di Amorim dopo la sconfitta in Europa League a San Siro contro il Benfica:

Il percorso di Amorim fino ad ora è già considerabile come flop?

Getty Images

"Al momento è un flop. È evidente che lui ha sollevato delle attese che gli si sono ritorte contro. Quando arrivi senza umiltà in un campionato così complicato sbagli già l'approccio. Lui è venuto ad allenare in un calcio in declino, ma che a livelllo di allenatori ha prodotto eccellenze a livello mondiale. Io non dimentico la frase in cui ha detto che in Italia siamo prevenuti nei suoi confronti perché è giovane e perché predica un calcio nuovo. Questa sua presunzione, unita la fatto che guida una squadra di certo non fenomenale, non sta generando grandi risultati. Hanno preso poi un attaccante che non segna, il che non è un dettaglio di poco conto. In più manca un dirigente che possa dare un riferimento ad un nuovo tecnico".

(Fonte: TMW Radio)