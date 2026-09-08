VIDEO / Lautaro: "Real Madrid e Mbappé top, siamo pronti. L'anno scorso col Bodo..."

Ospite - come di consueto - negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha analizzato la sconfitta dell'Inter al Santiago Bernabeu di Madrid contro il Real di José Mourinho.

Il giornalista ha parlato della gara vinta per 2-1 dai Blancos e decisa dalle reti di Kylian Mbappé e Federico Valverde nel primo tempo. Inutile, ai fini del risultato finale, il gol di Carlos Augusto nella ripresa, su assist di Lautaro Martinez.

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Il primo gol

Rischi enormi

"Noi abbiamo definito i due gol due regali dell'Inter. Rivedendoli meglio, il secondo è un regalo clamoroso. Ma il primo gol è un errore indotto dal pressing del Real Madrid. Improvvisamente Jones è intrappolato da 4-5 uomini e la passa a Bisseck che sbaglia il controllo"."Non solo Martinez, ma anche altri interventi miracolosi: Bisseck due volte e Pavard uno. Preso prima il pallone, rischi enormi".

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Pareggio più giusto

Calendario favorevole

Rimpianti

"Dentro una partita incommentabile, alla fine il pareggio sarebbe stato più giusto. Due pugili a guardie abbassate"."L'Inter si trova nella situazione in cui ora le quattro partite più abbordabili stanno arrivando. Tre a San Siro e una sul campo del Feyenoord. L'anno scorso l'Inter vince tutte le prime quattro partite di fila"."Ammiro l'atteggiamento zen di Chivu perché condivido la sua analisi ma avrei dei rimpianti per non aver fatto nemmeno un punto dopo una prestazione così. E probabilmente ce l'ha".