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Intervistato da News Superscommesse, Reginaldo, ex attaccante tra le altre di Parma e Siena, ha parlato anche di lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:

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Come giudichi l'attuale lotta scudetto? Le due romane possono davvero arrivare fino in fondo?

"La Lazio è davvero una grande sorpresa. Considerando quello che sta succedendo nell'ambiente biancoceleste e la protesta dei tifosi, che hanno deciso di non presentarsi allo stadio, non era semplice ottenere questi risultati. Gattuso è arrivato in una situazione particolare, ma è riuscito a compattare il gruppo e a creare un grande spirito di squadra. All'inizio pensavamo potesse essere soltanto un'avventura, invece, dopo diverse partite, la Lazio continua a giocare molto bene. I calciatori corrono l'uno per l'altro e anche chi è stato chiamato a sostituire i titolari ha risposto alla grande.

Significa che Gattuso ha lavorato molto bene, sia dal punto di vista mentale sia da quello fisico. La Roma sta facendo altrettanto bene e credo che a gennaio possa migliorare ancora. Come ha sottolineato Gasperini, è importante avere alternative in panchina: quando un giocatore non riesce più a garantire il cento per cento, bisogna poter contare su un sostituto all'altezza. La rosa è già buona, ma penso che con uno o due innesti il tecnico possa avere qualcosa in più. La Roma può essere una seria candidata a lottare fino alla fine, anche per lo scudetto".

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Quanto può incidere l'esperienza dell'Inter, che può contare su giocatori più abituati a vincere rispetto alle due romane?

"L'esperienza può assolutamente. Tra le squadre che abbiamo nominato, credo che l'Inter sia quella più preparata, sia mentalmente sia fisicamente. Negli ultimi anni ha disputato diverse stagioni di alto livello, ha perso uno scudetto all'ultima giornata e ha attraversato anche momenti difficili, riuscendo però a reagire. Nonostante in questo momento sia un po' attardata, penso che sia la favorita e che lotterà per il titolo fino alla fine".