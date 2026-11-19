Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Pepe Reina ha parlato anche della lotta scudetto. Il punto dell'ex portiere che in questi giorni è impegnato nel Master per allenatori. "Lo strapotere dell’Inter mi sembra evidente, per progetto e per forza degli interpreti. Posso rassicurare i laziali: Rino non rallenterà. E il Como continuerà evolversi. Ma anche la Roma, con il calcio di Gasperini è una realtà".

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Mancano al suo appello alcune grandi...

«Milan e Juventus sono in una di quelle fasi che sembrano interlocutorie. Il Napoli è in difficoltà e mi dispiace. Ne verrà fuori, me lo auguro».

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Il miglior Reina...?

Il momento più difficile?

«Forse quello di Liverpool con Rafa, spesso in lotta al vertice ovunque. Però anche a Napoli, eh....».«A Monaco, al Bayern, quando per un paio di mesi stetti fuori per un infortunio».

(Gazzetta dello Sport)