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Intervistato da TMW, Leandro Rinaudo, ex difensore, ha fatto il punto sull'Italia dopo l'uscita dalla Nations League degli azzurri:

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Rinaudo, l'Italia è fuori anche dalla Nations League. Però questa volta l'uscita di scena sembra meno amara.

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"I segnali sono stati comunque positivi, soprattutto nella prima parte. C'è stato un ricambio generazionale, con calciatori che arrivavano anche da campionati diversi. Purtroppo non abbiamo portato l'evento più importante, che è la qualificazione. Quindi s'è tornati al punto di partenza, ma con basi diverse per poter ripartire e riaprire un nuovo ciclo e iniziare un bel percorso. Sì, l'uscita è meno amara. Anche se dà continuità a diverse mancate qualificazioni e resta l'alone negativo che c'è sull'Italia. Però se guardiamo la proposta di calcio, l'impiego di alcuni calciatori giovani, le convocazioni di calciatori di altri campionati, si stanno gettando le basi per tornare ad essere l'Italia che eravamo abituati a vedere".

(Fonte: TMW)