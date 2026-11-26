Tutto pronto per la firma del rinnovo di Carlos Augusto, come vi abbiamo raccontato. Il suo agente, Beppe Riso, è arrivato nella sede dell'Inter e ha parlato ai microfoni dei giornalisti tra i quali l'inviato di FCINTER1908.IT.

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-Grandi prestazioni quindi rinnovo per Carlos Augusto sicuramente meritato...

Grandi, grandi prestazioni.

-Trattativa lunga ma che dà grandi soddisfazioni questa. Anche per il giocatore la gratificazione del nuovo stadio raggiunto, no?

L'obiettivo della trattativa alla fine è questo: fargli riconoscere un nuovo status, uno status meritato con grandi prestazioni e gol importanti.

-L'Inter ad oggi non può fare a meno di lui...

Nessuno può fare a meno di lui.

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato Daniele Vitiello)