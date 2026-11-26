L'agente del brasiliano ha parlato anche ai microfoni del nostro inviato dell'imminente firma sul rinnovo di contratto
VIDEO FCIN1908 / Agente Carlos Augusto: "Nuovo status meritato! Ora nessuno può fare a meno di lui"
Tutto pronto per la firma del rinnovo di Carlos Augusto, come vi abbiamo raccontato. Il suo agente, Beppe Riso, è arrivato nella sede dell'Inter e ha parlato ai microfoni dei giornalisti tra i quali l'inviato di FCINTER1908.IT.
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-Grandi prestazioni quindi rinnovo per Carlos Augusto sicuramente meritato...
Grandi, grandi prestazioni.
-Trattativa lunga ma che dà grandi soddisfazioni questa. Anche per il giocatore la gratificazione del nuovo stadio raggiunto, no?
L'obiettivo della trattativa alla fine è questo: fargli riconoscere un nuovo status, uno status meritato con grandi prestazioni e gol importanti.
-L'Inter ad oggi non può fare a meno di lui...
Nessuno può fare a meno di lui.
(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato Daniele Vitiello)
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