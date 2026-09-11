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Intervistato dal podcast High Performance, Ashley Young, ex esterno dell'Inter, ha raccontato così alcuni metodi di gestione di Antonio Conte ai tempi dell'Inter: "C’erano giorni in cui arrivavamo al centro sportivo alle 9 del mattino. Dopo colazione, alle 10, saremmo dovuti uscire sul campo ed allenarci verso le 11. Quindi tutti i ragazzi si preparavano. Poi arrivavamo più o meno le 10 e 45 e dicevamo: 'Bene, siamo pronti per uscire'.

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A quel punto chiedevamo a uno degli allenatori della prima squadra: 'È pronto?'. E lui rispondeva: 'No, non è pronto'. Mandavamo allora il team manager a parlargli. Lui tornava e diceva: 'Bene, il mister ha detto che deve andare a pranzo alle 12', andate nelle vostre stanze a riposarvi: ci alleniamo alle 14'.

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E tutti i giocatori si guardavano chiedendosi: 'Ma noi siamo qui dalle 9. Perché?'. Era semplicemente uno dei suoi modi per metterti alla prova, per vedere se qualcuno sarebbe andato a bussare alla sua porta, se qualcuno avrebbe reagito. C’erano molti giocatori che erano lì da tempo, giocatori più anziani, che volevano dirgliene quattro; alla fine lo fecero. E furono proprio quelli che poi vennero mandati via".