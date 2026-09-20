Grandi rivali in campo, soprattutto nei derby di Milano, ma amici fuori. Gianni Rivera e Sandro Mazzola hanno scritto pagine indelebili
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Grandi rivali in campo, soprattutto nei derby di Milano, ma amici fuori. Gianni Rivera e Sandro Mazzola hanno scritto pagine indelebili delle storie di Milan e Inter. E, ai taccuini della Gazzetta, l'ex numero 10 rossonero ricorda con affetto il Baffo, scomparso ieri:
Gianni Rivera parla con un filo di voce: Â«Anche SandroÂ».
Rivera, chi era Mazzola?«Un grandissimo giocatore, un campione e un amico. Eravamo divisi solo dal derby. Era giusto cosÃ¬: io Milan, lui Inter. Abbiamo vinto tanto, lui da una parte, io dallâ€™altra. Coppe, scudetti, trofei, classifiche dei cannonieri. Era la nostra MilanoÂ».
Ricorda il primo derby?«SÃ¬. E sa perchÃ©? PerchÃ© Sandro al suo esordio in un Milan-Inter segna subito. Pochi secondi, hanno poi scritto 13. Comunque il primo minuto, scambio in velocitÃ con Corso. Per fortuna poi ha segnato Dino Sani e abbiamo fatto uno a unoÂ».
E il dualismo Rivera-Mazzola?«Il dualismo Ã¨ stato, diciamolo, un poâ€™ gonfiato. Una manciata di pepe sulla rivalitÃ calcistica, ha fatto gioco un poâ€™ a tutti. Anche a noiÂ».
E la famosa staffetta a Messico 70?«GiÃ , appunto: solo a Messico 70. Prima e dopo, io e Sandro avevamo sempre giocato assieme. Non so perchÃ© in Messico no. Io non lâ€™ho mai capita, Mazzola pureÂ».
Italia-Messico 4-1. Rivera entra al posto di Mazzola e segna...«Una bella vittoria. Ma Sandro aveva giocato bene e poteva restare in campoÂ».
Italia-Messico 4-3. Nuova staffetta con Mazzola, Rivera decide...«Ma ripeto, lâ€™ho detto piÃ¹ volte, potevamo restare in campo assiemeÂ».
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
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