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Grandi rivali in campo, soprattutto nei derby di Milano, ma amici fuori. Gianni Rivera e Sandro Mazzola hanno scritto pagine indelebili delle storie di Milan e Inter. E, ai taccuini della Gazzetta, l'ex numero 10 rossonero ricorda con affetto il Baffo, scomparso ieri:

Getty Images

Gianni Rivera parla con un filo di voce: Â«Anche SandroÂ».

Rivera, chi era Mazzola?

Ricorda il primo derby?

E il dualismo Rivera-Mazzola?

«Un grandissimo giocatore, un campione e un amico. Eravamo divisi solo dal derby. Era giusto cosÃ¬: io Milan, lui Inter. Abbiamo vinto tanto, lui da una parte, io dallâ€™altra. Coppe, scudetti, trofei, classifiche dei cannonieri. Era la nostra MilanoÂ».«SÃ¬. E sa perchÃ©? PerchÃ© Sandro al suo esordio in un Milan-Inter segna subito. Pochi secondi, hanno poi scritto 13. Comunque il primo minuto, scambio in velocitÃ con Corso. Per fortuna poi ha segnato Dino Sani e abbiamo fatto uno a unoÂ».«Il dualismo Ã¨ stato, diciamolo, un poâ€™ gonfiato. Una manciata di pepe sulla rivalitÃ calcistica, ha fatto gioco un poâ€™ a tutti. Anche a noiÂ».

E la famosa staffetta a Messico 70?

Italia-Messico 4-1. Rivera entra al posto di Mazzola e segna...

Italia-Messico 4-3. Nuova staffetta con Mazzola, Rivera decide...

«GiÃ , appunto: solo a Messico 70. Prima e dopo, io e Sandro avevamo sempre giocato assieme. Non so perchÃ© in Messico no. Io non lâ€™ho mai capita, Mazzola pureÂ».«Una bella vittoria. Ma Sandro aveva giocato bene e poteva restare in campoÂ».«Ma ripeto, lâ€™ho detto piÃ¹ volte, potevamo restare in campo assiemeÂ».

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)